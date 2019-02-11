Хто такий Владислав Мангер і чому його підозрюють в організації вбивства Гандзюк

Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради. Активісти пов'язують його із нападом на активістку і радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, що в результаті призвело до її смерті. 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.

Хто такий Владислав Мангер: біографія

Владислав Мангер – політик, голова Херсонської обласної ради. Кандидат економічних наук.

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У червні 2007 – вересні 2010 років – очолював Державну податкову інспекцію у Херсоні. У цей же час був президентом Херсонської обласної організації федерації боксу України. У 2012 році став віце-президентом федерації боксу України.

Через рік, у листопаді 2013 року, його призначили начальником Державної інспекції сільського господарства в Одеській області.

Мангер був членом Партії Регіонів та працював помічником народного депутата України, а зараз відомого сепаратиста Олексія Журавко. У 2013 році став членом ВО "Батьківщина". У 2015 році він став депутатом Херсонської обласної ради, а з 27 вересня 2016 року – очолив її.

Кілька разів висувався кандидатом на місцевих і загальноукраїнських виборах. У 2014 році на виборах до Верховної Ради зайняв четверте місце по 182-му виборчому округу, в 2015 – третє місце на виборах херсонського міського голови.

Що відомо про Мангера і справу Гандзюк?

11 лютого Генеральна прокуратура України оголосила підозру Владиславу Мангеру в організації вбивства Гандзюк. Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

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Саме його родичі та активісти кампанії "Хто замовив Катю Гандзюк?" називають одним із замовників вбивства херсонської чиновниці.

Сам Мангер заперечує свою причетність до злочину. Проте, 31 січня, після численних вимог активістів, оголосив про вихід з партії "Батьківщина", головою якої був у Херсоні на час розслідування справи.

"Вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв’язку зі справою Гандзюк, безпідставними та голослівними", – сказав він.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, зокрема у Домінікану. Його оголошено в розшук.

За даними волонтерів, "Левін" забезпечував силове прикриття Гордєєва та Мангера.

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Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що радник і юрист Мангера Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі Чорного моря у селищі Лазурному.

Окрім того, за 25 днів до нападу на Гандзюк під херсонською обладміністрацією відбувся мітинг – активісти вимагали припинити незаконну вирубку лісу у регіоні. Тоді у покриванні нелегального бізнесу також звинувачували очільника облради Владислава Мангера та голову ОДА Ігора Гордеєва.