Це – злочин, – батько Гандзюк про завершення досудового слідства у справі

Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк розкритикував заяву Офісу генпрокурора про завершення слідства у справі про вбивство його доньки. Віктор Гандзюк вважає такі дії Офісу злочином.

Так, на його думку у прокуратурі зробили все, на що чекали адвокати Владислава Мангера. Про це Віктор Гандзюк розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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Я не вірю Офісу генпрокурора. Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил вони старалися продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене,

– зауважив батько вбитої активістки.

За його словами, передати цю незавершену справу до суду означає зняти з себе відповідальність та перекинути все на суд. Наразі ж для суду, уточнив Гандзюк, буде недостатньо доказів.

"Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на прокуратуру. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані все передати до суду. Тому я підтримую заклики до того, щоб вийти і запитати у президента: хто замовив Катерину Гандзюк?", – додав він.

Що відомо про завершення досудового розслідування у справі Гандзюк? 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.



В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, що "саме цей чиновник замовив вчинення злочину". Однак активісти вважають такий поспіх спробою "злити справу".