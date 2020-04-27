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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Це – злочин, – батько Гандзюк про завершення досудового слідства у справі

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      Віктор Гандзюк
      Віктор Гандзюк / Фото із соцмереж

      Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк розкритикував заяву Офісу генпрокурора про завершення слідства у справі про вбивство його доньки. Віктор Гандзюк вважає такі дії Офісу злочином.

      Так, на його думку у прокуратурі зробили все, на що чекали адвокати Владислава Мангера. Про це Віктор Гандзюк розповів у коментарі "Радіо Свобода".

      До теми Справа про вбивство Гандзюк: активісти прийшли з протестами під ОП і будинок Венедіктової

      Я не вірю Офісу генпрокурора. Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил вони старалися продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене,
      – зауважив батько вбитої активістки.

      За його словами, передати цю незавершену справу до суду означає зняти з себе відповідальність та перекинути все на суд. Наразі ж для суду, уточнив Гандзюк, буде недостатньо доказів.

      "Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на прокуратуру. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані все передати до суду. Тому я підтримую заклики до того, щоб вийти і запитати у президента: хто замовив Катерину Гандзюк?", – додав він.

      Що відомо про завершення досудового розслідування у справі Гандзюк? 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

      В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, що "саме цей чиновник замовив вчинення злочину". Однак активісти вважають такий поспіх спробою "злити справу".

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Херсона Владислав Мангер Офіс генпрокурора Справа Катерини Гандзюк Новини України Новини політики
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