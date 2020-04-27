Это – преступление, – отец Гандзюк о завершении досудебного следствия по делу

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генпрокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери. Виктор Гандзюк считает такие действия Офиса преступлением.

Так, по его мнению в прокуратуре сделали все, чего ожидали адвокаты Владислава Мангера. Об этом Виктор Гандзюк рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Я не верю офису генпрокурора. Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад со всех сил они старались продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено,

– заметил отец убитой активистки.

По его словам, передать это незавершенное дело в суд означает снять с себя ответственность и перебросить все на суд. Пока же для суда, уточнил Гандзюк, будет недостаточно доказательств.

"Я не знаю, почему это произошло. Не хочется думать, что Мангеру удалось каким-то образом повлиять на прокуратуру. Я считаю – это преступление. Преступление – в таком состоянии все передать в суд. Поэтому я поддерживаю призывы к тому, чтобы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк?", – добавил он.

Что известно о завершении досудебного расследования по делу Гандзюк?

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк, что привело к ее смерти.



В Офисе генпрокурора во время онлайн-брифинга заявили, что прокуроры в суде будут доказывать, что "именно этот чиновник заказал совершение преступления". Однако активисты считают такую спешку попыткой "слить дело".