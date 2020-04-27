Дело об убийстве Гандзюк: активисты идут с протестами в офис Зеленского

Активисты направляются с протестами в Офис Президента 27 апреля, потому что думают, что генпрокурор Ирина Венедиктова за 40 дней развалила дело об убийстве Екатерины Гандзюк и действует в интересах заказчиков и организаторов преступления.

До таких дій активісти вдалися після сьогоднішнього брифінгу представників Офісу генпрокурора. У своїй заяві у фейсбук-групі обурені стверджують, що правоохоронці збираються оголосити про завершення розслідування щодо підозрюваний у справі Мангера і Левіна.

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Сьогодні справу злили. Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти. Збираємося о 19:00 годині біля Офісу Президента України,

– мовиться у повідомленні у фейсбук-групі "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Свій похід до ОП активісти аргументують тим, що саме президент Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Гандзюк і саме він привів до влади Венедіктову. Тож учасники акції кажуть, що вимагатимуть від президента пояснень.

Чим невдоволені активісти

Вони стверджують, що до кінця розслідування ще 3 місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими і клопотання по яких були задоволені.

Саме передати справу до суду "як є" (без збору додаткових доказів) вже дуже довго просять адвокати одного із ймовірних замовників вбивства Владислава Мангера. Розраховуючи таким чином на виправдальний вирок.

ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера.

Підозрюваний в організації злочину Олексій Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. "Це цілком логічно, адже Мангер уже передав його рідним частину обіцяних грошей за мовчання", – кажуть активісти.

Один з підозрюваний у вбивстві Ігор Павловський також не дав жодних свідчень.

"Очевидно, що Мангер домовився з ГПУ на найвищому рівні, щоб отримати гарантії недоторканності саме зараз. Інакше важко пояснити, навіщо слідству нехтувати 3-ма місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії. У нас єдине пояснення: інформація, що Мангер збирав гроші, підтверджується. Зібрав. Заніс. Домовився", – мовиться у повідомленні активістів.

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Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Винні і підозрювані у справі Гандзюк

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув'язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – по 4 роки ув'язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Підозрювані: