Дело Гандзюк: экстрадированный Левин просит у Мангера 2 миллиона долларов за молчание
Алексей Левин (Москаленко), которого недавно экстрадировали из Болгарии, попросил у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера два миллиона долларов за свое молчание по делу Гандзюк. Как Левина, так и Мангера подозревают в организации нападения на активистку.
Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?". Ее создали друзья и знакомые активистки.
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По информации, которую они получили, сегодня Мангер активно ищет деньги среди своих влиятельных знакомых для того, чтобы
- "Решить свой вопрос" в Офисе генрокурора,
- заплатить Алексею Левину за отказ от показаний.
Левин пообещал Мангеру молчать за 2 миллиона долларов. Не так уж и много за резонансное убийство. Какую цену озвучили в Генпрокуратуре, нам неизвестно, но мы точно знаем, что Мангер договорился и о сумме, и о времени, в течение которого деньги будут переданы прокурорам. Так что, Мангер ищет, прокуроры ждут, а мы снова просим вас поддержать нас максимальной оглаской и не дать продать справедливость,
– подчеркнули активисты.
Они добавляют, что Мангер не первый раз собирает деньги на это дело. В частности, он уже заносил деньги в ГПУ времен Юрия Луценко.
"После того транша прокуратура внезапно стала слабой и безинициативной, а Луценко, который заявлял о неопровержимых доказательствах вины Мангера, внезапно сник и начал пятиться", – говорят друзья Екатерины Гандзюк.
Сомнений у них не возникает, что Мангер может найти деньги и для нового состава Генпрокуратуры. Сомнения вызывает только дальнейшая судьба такой прокуратуры, "что начинает свою работу с ценника на закрытие дела, за которым следит, без преувеличения, весь мир".
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Левин и дело Гандзюк: что известно
- Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
- На Херсонщине он был криминальным авторитетом.
- Выехал из Украины после нападения на Гандзюк в 2018 году.
- Левина объявили в международный розыск.
- Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
- Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.
- Левина нашли и задержали в Болгарии 22 марта. Вскоре его экстрадировали в Украину.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
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