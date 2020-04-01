Справа Гандзюк: екстрадований Левін просить у Мангера 2 мільйони доларів за мовчання

Олексій Левін (Москаленко), якого нещодавно екстрадували з Болгарії, попросив у голови Херсонської облради Владислава Мангера два мільйони доларів за своє мовчання у справі Гандзюк. Як Левіна, так і Мангера підозрюють у організації нападу на активістку.

Про це повідомляють на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?". Її створили друзі та знайомі активістки.

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За інформацією, яку вони отримали, сьогодні Мангер активно шукає гроші серед своїх впливових знайомих для того, щоб

"вирішити своє питання" в Генрокуратурі,

заплатити Олексію Левіну за відмову від свідчень.

Левін пообіцяв Мангерові мовчати за 2 мільйони доларів. Не так вже й багато за резонансне вбивство. Яку ціну озвучили в ГПУ, нам достеменно невідомо, але ми точно знаємо, що Мангер домовився і про суму, і про час, впродовж якого гроші буде передано прокурорам. Так що, Мангер шукає, прокурори чекають, а ми знову просимо вас підтримати нас максимальним розголосом і не дати продати справедливість,

– наголосили активісти.

Вони додають, що Мангер не вперше збирає гроші на цю справу. Зокрема, він уже заносив гроші в ГПУ часів Юрія Луценка.

"Після того траншу прокуратура раптом стала кволою та безініціативною, а Луценко, який заявляв про беззаперечні докази провини Мангера, раптом знітився та почав задкувати", – кажуть друзі Катерини Гандзюк.

Сумнівив у них не виникають, що Мангер може знайти гроші й для нового складу ГПУ. Сумніви викликає лише подальша доля такої прокуратури, "що починає свою роботу з цінника на закриття справи, за якою слідкує, без перебільшення, увесь світ".

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Левін і справа Гандзюк: що відомо

Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера .

. На Херсонщині він був кримінальним авторитетом.

Виїхав з України після нападу на Гандзюк у 2018 році.

Левіна оголосили в міжнародний розшук.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Сам Левін наполягає, що не є причетним до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

Левіна знайшли та затримали у Болгарії 22 березня . Невдовзі його екстрадували до України.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.