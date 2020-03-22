Шпигунська спецоперація СБУ в Болгарії: як ловили фігуранта у справі Гандзюк Левіна
Підозрюваного у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Олексія Левіна знайшли і затримали у Болгарії завдяки сучасним технологіям і продуманій спецоперації. Українські спецслужби достеменно встановили сам факт перебування Левіна в Болгарії і його точне місце перебування.
Знайти і затримати Левіна було далеко не простою справою. Про це розповів заступник генерального прокурора Віктор Трепак в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
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Безпосередньо затримували Левіна працівники правоохоронних органів Болгарії.
Моя перша зустріч з Левіним відбулася відразу після його затримання. Глянувши на мене, він чітко мене ідентифікував. Він сказав: "Ви – генерал Віктор Трепак. Я знав, що рано чи пізно ми зустрінемося",
– розповів заступник генпрокурора.
Трепак також визнав, що Левін виявився серйозним суперником – з відповідним досвідом, обізнаністю, знанням форм і методів оперативно-розшукової діяльності.
В умовах міжнародного розшуку йому вдалося організувати своє життя разом з дружиною в іншій країні, зберігати комунікацію з потрібними зв'язками. Він також створив серйозну систему захисту і протидії виявленню його місця перебування і можливого затримання.
Про спецоперацію в Україні знали 4 людини:
- сам Віктор Трепак,
- генпрокурор, тепер уже колишній, Руслан Рябошапка,
- голова СБУ Іван Баканов.
- Перед виїздом до Болгарії поінформували також президента Володимира Зеленського.
Також співробітник Офісу генпрокурора уточнив, що тактику розслідування змінили: усі слідчі дії, в тому числі негласні, у певний період здійснювали виключно прокурори.
Трепак каже, що інформація про ймовірне перебування Левіна в Болгарії у правоохоронців України була і раніше. Туди для розшуку виїжджала група. Але це, за словами заступника генпрокурора, результатів не дало, оскільки інформацію злили Левіну та його оточенню.
Він додав, Левін знайшов притулок в Болгарії не випадково. Нібито клан, який існує в Херсонській області, і на який вивела справа Гандзюк, має "серйозні міжнародні зв'язки, зокрема в Європі".
Зверніть увагу! 16 березня Олексія Левіна (Москаленка) повернули до України з Болгарії. Його передали співробітникам СБУ та Офісу Генпрокурора. Згодом суд відправив його під варту до 2 квітня.
Яку роль відіграв Левін у справі Гандзюк
- Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.
- На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
- Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.
- Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.
- Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
- Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.