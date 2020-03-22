Шпигунська спецоперація СБУ в Болгарії: як ловили фігуранта у справі Гандзюк Левіна

Підозрюваного у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Олексія Левіна знайшли і затримали у Болгарії завдяки сучасним технологіям і продуманій спецоперації. Українські спецслужби достеменно встановили сам факт перебування Левіна в Болгарії і його точне місце перебування.

Знайти і затримати Левіна було далеко не простою справою. Про це розповів заступник генерального прокурора Віктор Трепак в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Актуально Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід

Безпосередньо затримували Левіна працівники правоохоронних органів Болгарії.

Моя перша зустріч з Левіним відбулася відразу після його затримання. Глянувши на мене, він чітко мене ідентифікував. Він сказав: "Ви – генерал Віктор Трепак. Я знав, що рано чи пізно ми зустрінемося",

– розповів заступник генпрокурора.

Трепак також визнав, що Левін виявився серйозним суперником – з відповідним досвідом, обізнаністю, знанням форм і методів оперативно-розшукової діяльності.

В умовах міжнародного розшуку йому вдалося організувати своє життя разом з дружиною в іншій країні, зберігати комунікацію з потрібними зв'язками. Він також створив серйозну систему захисту і протидії виявленню його місця перебування і можливого затримання.

Про спецоперацію в Україні знали 4 людини:

сам Віктор Трепак,

генпрокурор, тепер уже колишній, Руслан Рябошапка,

голова СБУ Іван Баканов.

Перед виїздом до Болгарії поінформували також президента Володимира Зеленського.

Також співробітник Офісу генпрокурора уточнив, що тактику розслідування змінили: усі слідчі дії, в тому числі негласні, у певний період здійснювали виключно прокурори.

Трепак каже, що інформація про ймовірне перебування Левіна в Болгарії у правоохоронців України була і раніше. Туди для розшуку виїжджала група. Але це, за словами заступника генпрокурора, результатів не дало, оскільки інформацію злили Левіну та його оточенню.

Він додав, Левін знайшов притулок в Болгарії не випадково. Нібито клан, який існує в Херсонській області, і на який вивела справа Гандзюк, має "серйозні міжнародні зв'язки, зокрема в Європі".

Зверніть увагу! 16 березня Олексія Левіна (Москаленка) повернули до України з Болгарії. Його передали співробітникам СБУ та Офісу Генпрокурора. Згодом суд відправив його під варту до 2 квітня.

Яку роль відіграв Левін у справі Гандзюк

Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.

На Херсонщини був кримінальним авторитетом.

Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.

Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.