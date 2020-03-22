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      Шпионская спецоперация СБУ в Болгарии: как ловили фигуранта по делу Гандзюк Левина

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      Подозреваемый в нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк – Алексея Левина нашли и задержали в Болгарии благодаря современным технологиям и продуманной спецоперации. Украинские спецслужбы точно установили факт пребывания Левина в Болгарии и его точное местонахождение.

      Найти и задержать Левина было далеко не простым делом. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в интервью "Зеркалу недели".

      Актуально Подозреваемому в убийстве Гандзюк Левину избрана мера пресечения

      Непосредственно Левина задерживали работники правоохранительных органов Болгарии.

      Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Взглянув на меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся",
      – рассказал заместитель генпрокурора.

      Трепак также признал, что Левин оказался серьезным соперником – с соответствующим опытом, осведомленностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

      В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, хранить коммуникацию с нужными связями. Он также создал серьезную систему защиты и противодействия выявлению его местонахождения и возможного задержания.

      О спецоперации в Украине знали 4 человека:

      • сам Виктор Трепак,
      • генпрокурор, теперь уже бывший, Руслан Рябошапка,
      • председатель СБУ Иван Баканов.
      • Перед выездом в Болгарию проинформировали также президента Владимира Зеленского.

      Также сотрудник Офиса генпрокурора уточнил, что тактику расследования изменили: все следственные действия, в том числе негласные, в определенный период осуществляли исключительно прокуроры.

      Трепак сказав, что информация о возможном пребывании Левина в Болгарии у правоохранителей Украины была и раньше. Туда для розыска выезжала группа. Но это, по словам заместителя генпрокурора, результатов не дало, поскольку информацию слили Левину и его окружению.

      Он добавил, Левин нашел убежище в Болгарии не случайно. Якобы клан, который существует в Херсонской области, и на какой вывела дело Гандзюк, имеет "серьезные международные связи, в частности в Европе".

      Обратите внимание! 16 марта Алексея Левина (Москаленка) вернули в Украину из Болгарии. Его передали сотрудникам СБУ и Офису генпрокурора. Впоследствии суд отправил его под стражу до 2 апреля.

      Какую роль сыграл Левин в делу Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
      • На Херсонщине он был криминальным авторитетом.
      • Выехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году.
      • Левина объявили в международный розыск.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела – Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 активистка умерла в больнице.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: СБУ Дело Екатерины Гандзюк Болгария Офис генпрокурора Виктор Трепак Новости Украины Новости политики
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