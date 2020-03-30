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      Справа Гандзюк: Левін буде під вартою до кінця травня

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      Справа Гандзюк: Левін буде під вартою до кінця травня / офісу Генпрокурора

      В Офісі Генерального прокурора новоспечена керівниця відомства провела зустріч щодо резонансного вбивства Катерини Гандзюк. Зокрема Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка, а також розповіла про хід справи.

      З важливого у справі те, що суд продовжив термін досудового розслідування до 29 липня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

      Цікаво Шпигунська спецоперація СБУ в Болгарії: як ловили фігуранта у справі Гандзюк Левіна

      Один з головних підозрюваних Олексій Левін залишиться під вартою до 28 травня 2020 року.  Інший підозрюваний може вийти за заставу у розмірі 1 мільйона 152 тисяч гривень. 

      Крім того, 16 та 18 березня 2020 року слідчі судді вкотре визнали необґрунтованими доводи адвокатів обох підозрюваних.

      Зараз триває робота щодо його завершення та направлення обвинувального акту до суду.

      Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.
      • На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
      • Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.
      • Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.
      • Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
      • Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

      Дивіться коротке відео про напад на Катерину Гандзюк

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні.

      Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Київська прокуратура Розслідування Ірина Венедіктова Справа Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора
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