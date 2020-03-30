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      Дело Гандзюк: Левин будет под стражей до конца мая

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      Дело Гандзюк: Левин будет под стражей до конца мая / офис Генпрокурора

      В офисе Генерального прокурора новоиспеченная руководительница ведомства провела встречу по резонансному убийству Екатерины Гандзюк. В частности Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, а также рассказала о ходе дела.

      Из важного в деле то, что суд продлил срок досудебного расследования до 29 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

      Интересно Шпионская спецоперация СБУ в Болгарии: как ловили фигуранта в деле Гандзюк Левина

      Один из главных подозреваемых Алексей Левин останется под стражей до 28 мая 2020 года. Другой подозреваемый может выйти под залог в размере 1 миллиона 152 тысяч гривен.

      Кроме того, 16 и 18 марта 2020 года следственные судьи в очередной раз признали необоснованными доводы адвокатов обоих подозреваемых.

      Сейчас идет работа по его завершению и направлению обвинительного акта в суд.

      Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
      • На Херсонщине был криминальным авторитетом.
      • Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.
      • Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбіним.

      Смотрите короткое видео о нападении на Екатерину Гандзюк

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.

      Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Прокуратура Киева Расследования Ирина Венедиктова Дело Екатерины Гандзюк Офис генпрокурора
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