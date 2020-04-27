Дело Екатерины Гандзюк: СБУ закончила расследование и предъявила подозрения Мангеру и Левину

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора закончили досудебное расследование в деле убийства Екатерины Гандзюк. Подозрение в организации нападения сообщено председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику-консультанту депутата этого же совета Алексею Левину.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні СБУ. Відзначимо, що сотання стаття передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років

До слова СБУ допитала херсонських правоохоронців щодо недбалого розслідування вбивства Гандзюк

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Підозрюваним та їх захисникам повідомили про закінчення досудового розслідування та надано доступ до справи. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою.



Жінка зазнала 30% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.



В організації вбивства Катерини Гандзюк підозрюють вище керівництво Херсонської області, зокрема і ексголову Херсонської облради Владислава Мангера. Також у слідства є версії про причетність правоохоронців, з якими у вбитої було низка конфліктних історій.



У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.