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      Кто такой Владислав Мангер и почему его подозревают в организации убийства Гандзюк

      2051 Читати новину українською
      Владислав Мангер - биография и почему его подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк
      Владислав Мангер / Фото из открытых источников

      Владислав Мангер – глава Херсонского областного совета. Активисты связывают его с нападением на активистку и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, что в результате привело к ее смерти. 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк.

      Кто такой Владислав Мангер: биография

      Владислав Мангер – политик, глава Херсонского областного совета. Кандидат экономических наук.

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      В июне 2007 – сентябре 2010 гг. – возглавлял Государственную налоговую инспекцию в Херсоне. В это же время был президентом Херсонской областной организации федерации бокса Украины. В 2012 году стал вице-президентом федерации бокса Украины.

      Через год, в ноябре 2013 года его назначили начальником Государственной инспекции сельского хозяйства в Одесской области.

      Мангер был членом Партии Регионов и работал помощником народного депутата Украины, а сейчас известного сепаратиста Алексея Журавко. В 2013 году стал членом ВО "Батькивщина". В 2015 году он стал депутатом Херсонского областного совета, а с 27 сентября 2016 года – возглавил его.

      Несколько раз выдвигался кандидатом на местных и общеукраинских выборах. В 2014 году на выборах в Верховную Раду занял четвертое место по 182-му избирательному округу, в 2015 – третье место на выборах херсонского городского главы.

      Что известно о Мангере и деле Гандзюк?

      11 февраля Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Владиславу Мангеру в организации убийства Гандзюк. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

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      Именно его родственники и активисты кампании "Кто заказал Катю Гандзюк?" называют одним из заказчиков убийства херсонской чиновницы.

      Сам Мангер отрицает свою причастность к преступлению. Однако, 31 января, после многочисленных требований активистов, объявил о выходе из партии "Батькивщина", главой которой был в Херсоне на время расследования дела.

      "Считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными", – сказал он.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москал-младший". Сам Левин бежал за границу, в частности в Доминикану. Он объявлен в розыск.

      По данным волонтеров, "Левин" обеспечивал силовое прикрытие Гордеева и Мангера.

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      Глава Херсонского облсовета Мангер опровергает, что имел связь с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что советник и юрист Мангера Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      Кроме того, за 25 дней до нападения на Гандзюк под херсонской обладминистрацией состоялся митинг – активисты требовали прекратить незаконную вырубку леса в регионе. Тогда в покрывании нелегального бизнеса также обвиняли главу облсовета Владислава Мангера и главу ОГА Игоря Гордеева.

      Гандзюк тоже обвинила областную власть в причастности к вырубке лесов, называла Мангера организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала". На митинге присутствовал и Сергей Торбин, который неоднократно защищал интересы областной власти в вопросах леса. По версии следствия он также является вероятным организатором убийства Гандзюк.

      Поэтому, "лесная тема" также может быть официальной версией причины убийства Екатерины Гандзюк.

      Как Мангер связан со стычками активистов и полиции в Киеве?

      8 февраля, спустя полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивали результаты расследования, ведь ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало. Протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии БПП и увольнения их с должностей.

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      Впоследствии активисты направились под офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности главы Херсонского облсовета.

      9 февраля, не услышав должного ответа, активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они держали плакаты с зачеркнутой фамилией Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать ей вопрос, когда лидер "Батькивщины" отстранит от должности Мангера?


      Активисты на митинге в Киеве потребовали привлечь к ответственности Мангера

      Между активистами и полицией вспыхнули столкновения, протестующих избили, изъяли их вещи (газовые баллончики, зеленку, пистолет) и около 40 человек забрали в участок, однако затем отпустили. Полиция открыла ряд уголовных производств.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: видео

       

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Владислав Мангер Расследования Криминальные новости Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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