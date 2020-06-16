Суд не удовлетворил ходатайство об отводе судьи, которое подали адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Такое решение в суде приняли вечером 16 июня 2020 года, сообщает 24 канал.

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Отвод судьи не удовлетворили, поэтому правосудие будет осуществлять судья, которого назначили накануне. Она и будет избирать меру пресечения Мангеру.

Сейчас точно неизвестно когда именно изберут меру пресечения, ведь сам подозреваемый сразу после заседания, на котором его адвокаты заявили об отводе, покинул здание суда. Его до сих пор нет. Однако прокурор Андрей Синюк утверждает, что меру пресечения Мангеру изберут именно сегодня, 16 июня 2020 года. Главное, по его словам, – вернуть подозреваемого в суд, ведь он сам выразил желание присутствовать на заседании.

Почему Мангер уехал из суда

Адвокаты отметили, что Мангер покинул здание суда, ведь ему было необходимо приехать в медучреждение. Там он получил определенную медицинскую помощь и сейчас спит. Однако прокурор Синюк убеждал, что никаких жалоб на состояние здоровья от Мангера на заседании он не слышал, его вид также не был болезненным. более того, никаких справок о состоянии здоровья подозреваемого в суд адвокаты не подавали.

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