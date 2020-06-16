Дело Гандзюк: суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи
Суд не удовлетворил ходатайство об отводе судьи, которое подали адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Такое решение в суде приняли вечером 16 июня 2020 года, сообщает 24 канал.
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Отвод судьи не удовлетворили, поэтому правосудие будет осуществлять судья, которого назначили накануне. Она и будет избирать меру пресечения Мангеру.
Сейчас точно неизвестно когда именно изберут меру пресечения, ведь сам подозреваемый сразу после заседания, на котором его адвокаты заявили об отводе, покинул здание суда. Его до сих пор нет. Однако прокурор Андрей Синюк утверждает, что меру пресечения Мангеру изберут именно сегодня, 16 июня 2020 года. Главное, по его словам, – вернуть подозреваемого в суд, ведь он сам выразил желание присутствовать на заседании.
Почему Мангер уехал из суда
Адвокаты отметили, что Мангер покинул здание суда, ведь ему было необходимо приехать в медучреждение. Там он получил определенную медицинскую помощь и сейчас спит. Однако прокурор Синюк убеждал, что никаких жалоб на состояние здоровья от Мангера на заседании он не слышал, его вид также не был болезненным. более того, никаких справок о состоянии здоровья подозреваемого в суд адвокаты не подавали.
Отвод судей на заседании по Мангеру: что известно
- Защитники Мангера объяснили, что требовали отвода судьи из-за того, что из 20 судей, работающих в суде, они имели возможность выбрать только из 2 человек. При этом судья Ильева, подписавшая документы на принудительное задержание Мангера, присутствовала на заседании по избранию меры пресечения.
- Прокурор Андрей Синюк выступал категорически против удовлетворения указанного ходатайства об отводе судьи. По его словам, такая просьба – необоснованная.
- Синюк убеждал, что адвокаты Мангера не впервые заявляли об отводе судьи. Таким образом они якобы затягивают рассмотрение дела.