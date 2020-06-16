Адвокаты Владислава Мангер, которого подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, требуют отвода судьи. Они утверждают, что судья является предвзятым, потому что дал разрешение на задержание Мангера.

Прокурор возражал относительно удовлетворения указанного ходатайства об отводе судьи. Об этом 24 каналу рассказал прокурор Андрей Синюк.

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Он отметил, что такое ходатайство необоснованное. Это ходатайство должен рассмотреть другой следственный суд. "Надеемся на скорейшее рассмотрение указанного ходатайства", – сказал Синюк.

По его словам, адвокаты Мангера не впервые заявляют об отводе судьи. Аналогичное ходатайство заявляли тогда, когда прокуроры просили продление срока досудебного расследования.

Мы наблюдаем очередную попытку подозреваемого и его защитников затянуть процесс. Возможно, они надеются на избежание применения этой меры пресечения,

– предположил Синюк.

Прокурор выразил надежду, что меру пресечения Мангеру изберут именно сегодня. "Ожидаем, что произойдет все быстро и мы сможем приступить к рассмотрению основного ходатайства о мере пресечения", – сказал он.

Мангер уехал из суда по неизвестным причинам

Андрей Синюк рассказал, что Владислав Мангер по неизвестным причинам уехал из суда с адвокатами на собственном автомобиле. В то же время подозреваемый заверил, что хочет присутствовать на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения. Сейчас ждут, когда Мангер вернется в суд.

Именно поэтому рассмотрение будет происходить при его участии, если они появятся,

– сказал Синюк.

Синюк заявил, что несмотря на то, что Мангера задержали, он все равно может свободно передвигаться, а потому и имел право уехать.

► Жаловался ли Мангер на состояние здоровья

Андрей Синюк отметил, что лично от Мангера не слышал ни одной жалобы на состояние здоровья.

"На заседании врача не было. В присутствии судьи я никаких жалоб на состояние здоровья от него не слышал. Никаких справок, ничего", – пояснил прокурор.

Подозреваемый заявил, что не давил на свидетелей

Стоит отметить, что прокуроры требуют изменить меру пресечения из-за того, что якобы выявили попытки незаконного влияния и давления подозреваемого на свидетелей и их семьи. Мангер, как утверждают они, угрожал свидетелям.

Вместе с тем сам Владислав Мангер заверил, что не давил на них, а заявления прокуроров являются сфальсифицированными. Об этом он сказал перед судом 16 июня 2020 года, сообщило hromadske.ua.

То, что прокуроры озвучили – оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность,

– сказал Мангер.