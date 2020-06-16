Адвокати Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, вимагають відвід судді. Вони стверджують, що суддя є упередженим, адже дав дозвіл на затримання Мангера.

Прокурор заперечував щодо задоволення вказаного клопотання про відвід судді. Про це 24 каналу розповів прокурор Андрій Синюк.

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Він зазначив, що таке клопотання необґрунтоване. Це клопотання має розглянути інший слідчий суд. "Сподіваємося на якнайшвидший розгляд вказаного клопотання", – сказав Синюк.

За його словами, адвокати Мангера не вперше заявляють про відвід судді. Аналогічне клопотання заявляли тоді, коли прокурори просили продовження терміну досудового розслідування.

Ми спостерігаємо чергову спробу підозрюваного та його захисників затягнути процес. Можливо, вони сподіваються на уникнення застосування цього запобіжного заходу,

– припустив Синюк.

Прокурор висловив сподівання, що запобіжний захід Мангеру оберуть саме сьогодні. "Очікуємо на те, що відбудеться все швидко і ми зможемо приступити до розгляду основного клопотання про запобіжний захід", – сказав він.

Мангер поїхав з суду з невідомих причин

Андрій Синюк розповів, що Владислав Мангер з суду поїхав з адвокатами на власному автомобілі з невідомих причин. Водночас підозрюваний запевнив, що хоче бути присутнім на розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу. Наразі чекають, коли Мангер повернеться до суду.

Саме тому розгляд відбуватиметься за його участі, якщо вони з'являться,

– сказав Синюк.

Синюк заявив, що попри те, що Мангера затримали, він все одно може вільно пересуватися, а тому й мав право поїхати.

► Чи скаржився Мангер на стан здоров'я

Андрій Синюк зазначив, що особисто від Мангера не чув жодної скарги на стан здоров'я.

"На засіданні лікаря не було. У присутності судді я жодних скарг на стан здоров'я від нього не чув. Ніяких довідок, нічого", – пояснив прокурор.

Підозрюваний заявив, що не тиснув на свідків

Варто зазначити, що прокурори вимагають змінити запобіжний захід через те, що нібито виявили спроби незаконного впливу та тиску підозрюваного на свідків та їхні родини. Мангер, як стверджують вони, погрожував свідкам.

Водночас сам Владислав Мангер запевнив, що не тиснув на них, а заяви прокурорів є сфальсифікованими. Про це він сказав перед судом 16 червня 2020 року, повідомило hromadske.ua.

Те, що прокурори озвучили – воно повністю сфальсифіковане, воно підроблене. За це прокурори будуть нести кримінальну відповідальність,

– сказав Мангер.

Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні нападу на Гандзюк, стверджує, що не тиснув на свідків. Заяви прокурорів він називає сфальсифікованими pic.twitter.com/8JNu54Pg00 — hromadske (@HromadskeUA) June 16, 2020

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