Справа Гандзюк: суд не задовольнив клопотання адвокатів Мангера про відвід судді
Суд не задовольнив клопотання про відвід судді, яке подали адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Таке рішення у суді прийняли ввечері 16 червня 2020 року, повідомляє 24 канал.
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Відвід судді не задовольнили, відтак правосуддя здійснюватиме суддя, якого призначили напередодні. Вона й обиратиме запобіжний захід Мангеру.
Наразі достеменно невідомо коли саме оберуть запобіжний захід, адже сам підозрюваний одразу після засідання, на якому вони заявили про відвід, покинув будівлю суду. Його досі немає. Однак прокурор Андрій Синюк стверджує, що запобіжний захід Мангеру оберуть саме сьогодні, 16 червня 2020 року. Головне, за його словами, – повернути підозрюваного до суду, адже він сам висловив бажання бути присутнім на засіданні.
Чому Мангер поїхав з суду
Адвокати зазначили, що Мангер покинув будівлю суду, адже йому було необхідно приїхати у медзаклад. Там він отримав певну медичну допомогу та наразі спить. Однак прокурор Синюк переконував, що жодних скарг на стан здоров'я від Мангера на засіданні він не чув, його вигляд також не був хворобливим. ба більше, жодних довідок про стан здоров'я підозрюваного до суду адвокати не подавали.
Відвід суддів на засіданні по Мангеру: що відомо
- Захисники Мангера пояснили, що вимагали відвід судді через те, що з 20 суддів, які працюють у суді, вони мали змогу обрати лише з 2 осіб. При цьому, суддя Ільєва, яка підписала документи на примусове затримання Мангера, була присутня на засіданні щодо обрання запобіжного заходу.
- Прокурор Андрій Синюк виступав категорично проти задоволення вказаного клопотання про відвід судді. За його словами, таке прохання – необґрунтоване.
- Синюк переконував, що адвокати Мангера не вперше заявляли про відвід судді. У такий спосіб вони нібито затягують розгляд справи.