Суд не задовольнив клопотання про відвід судді, яке подали адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Таке рішення у суді прийняли ввечері 16 червня 2020 року, повідомляє 24 канал.

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Відвід судді не задовольнили, відтак правосуддя здійснюватиме суддя, якого призначили напередодні. Вона й обиратиме запобіжний захід Мангеру.

Наразі достеменно невідомо коли саме оберуть запобіжний захід, адже сам підозрюваний одразу після засідання, на якому вони заявили про відвід, покинув будівлю суду. Його досі немає. Однак прокурор Андрій Синюк стверджує, що запобіжний захід Мангеру оберуть саме сьогодні, 16 червня 2020 року. Головне, за його словами, – повернути підозрюваного до суду, адже він сам висловив бажання бути присутнім на засіданні.

Чому Мангер поїхав з суду

Адвокати зазначили, що Мангер покинув будівлю суду, адже йому було необхідно приїхати у медзаклад. Там він отримав певну медичну допомогу та наразі спить. Однак прокурор Синюк переконував, що жодних скарг на стан здоров'я від Мангера на засіданні він не чув, його вигляд також не був хворобливим. ба більше, жодних довідок про стан здоров'я підозрюваного до суду адвокати не подавали.

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