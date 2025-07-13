Він звернув увагу на проблему мобілізаційних ресурсів і резервів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Залужного "Українській правді".

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Який ресурс для України та Росії стане найдорожчим?

Залужний зауважив, що проведення наступальних дій потребує наявності суттєвих мобілізаційних ресурсів і резервів.

На них наразі ані Україна, ані Росія не може розраховувати – ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

Більше того, демографічна ситуація в обох країнах тільки загострюватиметься та наближатиметься до катастрофічних показників прямо пропорційно терміну продовження війни. Скоріш за все, людський ресурс стане невідновлювальним і як наслідок найдорожчим,

– зауважив Залужний.

Також він звернув увагу на економічні та матеріальні обмеження, адже для проведення наступальних операцій потрібні набагато більші обсяги сил і засобів, аніж це потрібно для утримання оборони.

А це знову ж таки й про залучення людського ресурсу, який не підлягає швидкому відновленню.

"І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити та сконцентрувати потенціал для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного та стратегічного рівнів", – підсумував дипломат.

До слова, він також вважає, що розвиток технологій та демографічна й економічна ситуації найближчим часом, ймовірно, сприятимуть веденню війни на виснаження.