Он обратил внимание на проблему мобилизационных ресурсов и резервов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Залужного "Украинской правде".

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Какой ресурс для Украины и России станет самым дорогим?

Залужный отметил, что проведение наступательных действий требует наличия существенных мобилизационных ресурсов и резервов.

На них сейчас ни Украина, ни Россия не может рассчитывать – ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Более того, демографическая ситуация в обеих странах будет только обостряться и приближаться к катастрофическим показателям прямо пропорционально сроку продолжения войны. Скорее всего, человеческий ресурс станет невозобновляемым и как следствие самым дорогим,

– отметил Залужный.

Также он обратил внимание на экономические и материальные ограничения, ведь для проведения наступательных операций нужны гораздо большие объемы сил и средств, чем это нужно для удержания обороны.

А это опять же и о привлечении человеческого ресурса, который не подлежит быстрому восстановлению.

"И Украина, и Россия, вероятно, будут сталкиваться с растущими экономическими трудностями, ограничивающими их способность нарастить и сконцентрировать потенциал для классических в нашем понимании наступательных действий оперативного и стратегического уровней", – подытожил дипломат.

К слову, он также считает, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшее время, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение.