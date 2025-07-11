Украина может воспользоваться этим фактом и убедить Соединенные Штаты передать это оружие для нужд Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Валерия Залужного для "Украинской правды".

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Какие запасы ракет есть у США?

По словам Залужного, по состоянию на конец 2023 года в арсеналах США накоплено более 170 тысяч ракет Hellfire различных модификаций. Значительная их часть изготовлена в 1998 – 2018 годах, а стандартный срок годности составляет 20 – 25 лет. После этого боеприпасы подлежат списанию или утилизации.

Он пояснил, что США уже переходят на более новую систему JAGM, которая постепенно вытесняет Hellfire в производстве и эксплуатации. Итак, старые ракеты выводятся из обращения и утилизируются или передаются союзникам.

Украина может воспользоваться этим шансом, системно отправляя официальные запросы в рамках различных программ, аргументируя потребности в оперативном усилении обороноспособности и гарантируя США рациональное распоряжение запасами,

– отмечает бывший главнокомандующий ВСУ.

Добавим, что Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове. Он сказал, что что-то будет происходить.