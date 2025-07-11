Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Я знаю больше, – Буданов высказался о позиции Трампа по помощи Украине

Могут ли США снова прекратить обмен разведданными с Украиной?

Кирилл Буданов описал разведывательное сотрудничество с западными коллегами как отличное. Генерал-лейтенант заявил, что ожидает продолжения обмена информацией.

Начальник ГУР рассказал, что Украина зависит от Соединенных Штатов в вопросах раннего предупреждения о запусках ракет и доступа к спутниковым снимкам.

Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в сфере безопасности прекратится. Это не выгодно ни для нас, ни для наших партнеров, потому что они получают информацию от нас,

– заявил Кирилл Буданов.

Кстати, генерал-лейтенант призвал союзников вернуться к возложению на человеческую разведку, – сети шпионов, которые, по словам Буданова, почти все европейские страны, к сожалению, похоронили.

Начальник ГУР подчеркнул: "Перестаньте верить, что техническая разведка все решит. Никто не будет обсуждать и планировать операцию на мобильном телефоне".