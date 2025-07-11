Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что заявил Буданов о Трампе и помощи США Украине?
Начальник ГУР отметил, что поддержка США продолжится "в ближайшее время". Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.
Позиция Трампа последовательна. Его не следует судить по характеристикам СМИ. Как руководитель специальной службы, я знаю больше вещей,
– заявил Буданов.
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Трамп анонсировал важное заявление
К слову, президент США анонсировал "важное заявление" относительно России, которое он планирует сделать уже в понедельник, 14 июля.
Также, по словам журналистов, Трамп якобы заключил соглашение с НАТО. Согласно его условиям, США будут предоставлять оружие для нашего государства именно через Североатлантический Альянс.
Американский лидер сказал, что Соединенные Штаты пришлют в НАТО среди этого оружия и системы ПВО Patriot, а Альянс уже все будет распределять.