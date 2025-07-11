Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что заявил Буданов о Трампе и помощи США Украине?

Начальник ГУР отметил, что поддержка США продолжится "в ближайшее время". Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.

Позиция Трампа последовательна. Его не следует судить по характеристикам СМИ. Как руководитель специальной службы, я знаю больше вещей,

– заявил Буданов.

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Трамп анонсировал важное заявление