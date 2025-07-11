Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Що заявив Буданов про Трампа й допомогу США Україні?
Начальник ГУР зазначив, що підтримка США продовжиться "найближчим часом". Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.
Позиція Трампа послідовна. Його не слід судити за характеристиками ЗМІ. Як керівник спеціальної служби, я знаю більше речей,
– заявив Буданов.
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Трамп анонсував важливу заяву
До слова, президент США анонсував "важливу заяву" щодо Росії, яку він планує зробити вже в понеділок, 14 липня.
Також, за словами журналістів, Трамп нібито уклав угоду з НАТО. Згідно з її умовами, США будуть надавати зброю для нашої держави саме через Північноатлантичний Альянс.
Американський лідер сказав, що Сполучені Штати надішлють до НАТО серед цієї зброї й системи ППО Patriot, а Альянс вже все розподілятиме.