Трамп у відповідях вкотре заявив, що розчарований Росією, і що зброю для України він відправить через НАТО. 24 Канал із посиланням на NBC news розповідає докладніше.

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Трамп каже, що скоро буде важлива заява від нього щодо Росії

Президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з американським новинним телеканалом. Його запитали про ситуацію з Росією та її агресією до України, і глава Білого дому сказав, що розчарований.

З огляду на це, у понеділок він зробить якусь "важливу заяву" щодо Росії. Мовиться про 14 липня.

Цитата Трампа щодо заяви про Росію / Скриншот ефіру NBC news

НАТО заплатить за зброю для України, зокрема за Patriot

Як переказують журналісти слова Дональда Трампа, той начебто уклав угоду з НАТО. За її умовами, США надаватимуть зброю для України саме через Північноатлантичний Альянс.

Ми посилаємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на 100%,

– цитують Трампа.

Також президент США сказав, що США надішлють до НАТО серед цієї зброї й Patriot, а Альянс вже все розподілятиме. ЗМІ звернулося по коментар до НАТО, але відповіді наразі не отримало.

Зауважимо, у цю ж добу ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп уперше за свою каденцію звернеться до президентських повноважень, як це регулярно робив Джо Байден, щоб надіслати зброю до України.

При цьому США вже начебто відновили поставки Силам оборони 155-міліметрових снарядів і високоточних GMLRS.