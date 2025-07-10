Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, повідомляє 24 Канал.

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За словами співрозмовників агенства, Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Києву в межах свої президентських повноважень, якими часто користувався Байден. Журналісти зазначили, що це свідчить про нову зацікавленість американського лідера в захисті України.

Джерела повідомили, що команда Трампа визначить зброю з американських запасів для відправки в Україну в рамках повноважень президента щодо скорочення озброєнь.

Один зі співрозмовників зазначив, що ця зброя може коштувати "близько 300 мільйонів доларів".

До слова, напередодні, у вівторок, американський президент заявив, що США надішлють більше зброї, аби допомогти Україні захистити себе від посилення російських наступальних дій.

