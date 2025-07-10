Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час пресконференції у Римі.

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Що сказав Зеленський про військову допомогу від США

Володимир Зеленський зазначив, що після дуже конструктивної та позитивної телефонної розмови з президентом США, яка відбулася 4 липня, є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги.

Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися,

– сказав президент України.

Глава держави підкреслив, що також обговорив з партнерами можливість купити в Європі та Сполучених Штатах відповідні пакети необхідного озброєння. Деталі щодо цього пакета були вже надані союзникам, і Україна сподівається на його підтримку.

"Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot, самі комплекси, інші системи, артилерія та інші види озброєння, що зміцнює українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту", – наголосив Зеленський.

Окрім того, Володимир Зеленський зауважив, що вже є конкретні дати, і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну.