Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зазначив, що загальний обсяг військової підтримки від США становить 60 мільярди доларів. Попри те, що цей пакет був ухвалений ще за президентства Джо Байдена, кошти досі не повністю надійшли в Україну.

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Звідки ЄС візьме гроші на зброю для України

На його думку, новий пакет допомоги, який може фінансуватися за участі Європи, може сягати близько 70 мільярдів доларів на рік. При цьому економіка ЄС цілком здатна впоратися з таким фінансовим навантаженням.

"Наприклад, у Норвегії є суверенний фонд, у якому зосереджено близько 1,5 трильйона євро. Понад 200 мільярдів євро вони отримали після стрімкого зростання цін на енергоносії – коли подорожчали газ і нафта. Ці кошти наразі просто лежать у фонді й фактично не використовуються. Подібний фонд існує й у Швейцарії – там теж накопичено близько трильйона євро", – зазначив Павло Нарожний.

Він зауважив, що подібних суверенних фондів у європейських країнах небагато. Тому Україна наразі може розраховувати здебільшого на кошти з конфіскованих російських активів – за умови, що їх вдасться розморозити та передати. Втім, це – малоймовірний сценарій.

Натомість реальнішим варіантом є випуск державних облігацій, коштом яких країни, такі як Німеччина чи Франція, могли б збільшити свій державний борг і спрямувати ці кошти на фінансування оборони.

Німеччина вже ухвалила новий закон, ініційований Фрідріхом Мерцем, який дозволяє підвищити ліміт державного боргу та спрямовувати додаткові кошти саме на військові потреби. Тому участь Європи у фінансуванні – цілком реалістичний сценарій,

– зазначив Павло Нарожний.

Він також наголосив, що дії Дональда Трампа свідчать про те, що саме такого сценарію той і прагне: не передавати Україні зброю безкоштовно, а продавати її – за умови, що витрати на закупівлю візьме на себе інший посередник. У цій ролі, за його словами, може виступити Європа.