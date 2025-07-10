Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Яка зброя почала надходити в Україну

В середу, 9 липня, американські чиновники повідомили, що адміністрація Трампа відновила поставки деяких видів озброєння в Україну. Це відбулося через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити деякі поставки.

Озброєння, що надходить в Україну, включає 155-міліметрові боєприпаси та ракети з точним наведенням, відомі як GMLRS,

– повідомили два чиновники агентству на умовах анонімності.

Водночас залишається невідомим, коли саме почалися поставки озброєння в Україну.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають відправити Україні додаткове озброєння. Він аргументував це тим, що українці "повинні бути в змозі захистити себе". Трамп також зазначив, що в першочергово це буде оборонна зброя.