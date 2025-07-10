Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Какое оружие начало поступать в Украину

В среду, 9 июля, американские чиновники сообщили, что администрация Трампа возобновила поставки некоторых видов вооружения в Украину. Это произошло через неделю после того, как Пентагон приказал приостановить некоторые поставки.

Вооружение, поступающее в Украину, включает 155-миллиметровые боеприпасы и ракеты с точным наведением, известные как GMLRS,

– сообщили два чиновника агентству на условиях анонимности.

В то же время остается неизвестным, когда именно начались поставки вооружения в Украину.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине дополнительное вооружение. Он аргументировал это тем, что украинцы "должны быть в состоянии защитить себя". Трамп также отметил, что в первую очередь это будет оборонительное оружие.