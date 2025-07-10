Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что общий объем военной поддержки от США составляет 60 миллиардов долларов. Несмотря на то, что этот пакет был принят еще при президентстве Джо Байдена, средства до сих пор не полностью поступили в Украину.

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Откуда ЕС возьмет деньги на оружие для Украины

По его мнению, новый пакет помощи, который может финансироваться при участии Европы, может достигать около 70 миллиардов долларов в год. При этом экономика ЕС вполне способна справиться с такой финансовой нагрузкой.

"Например, в Норвегии есть суверенный фонд, в котором сосредоточено около 1,5 триллиона евро. Более 200 миллиардов евро они получили после стремительного роста цен на энергоносители – когда подорожали газ и нефть. Эти средства сейчас просто лежат в фонде и фактически не используются. Подобный фонд существует и в Швейцарии – там тоже накоплено около триллиона евро", – отметил Павел Нарожный.

Он отметил, что подобных суверенных фондов в европейских странах немного. Поэтому Украина пока может рассчитывать в основном на средства из конфискованных российских активов – при условии, что их удастся разморозить и передать. Впрочем, это – маловероятный сценарий.

Зато более реальным вариантом является выпуск государственных облигаций, за счет которых страны, такие как Германия или Франция, могли бы увеличить свой государственный долг и направить эти средства на финансирование обороны.

Германия уже приняла новый закон, инициированный Фридрихом Мерцем, который позволяет повысить лимит государственного долга и направлять дополнительные средства именно на военные нужды. Поэтому участие Европы в финансировании – вполне реалистичный сценарий,

– отметил Павел Нарожный.

Он также отметил, что действия Дональда Трампа свидетельствуют о том, что именно к такому сценарию тот и стремится: не передавать Украине оружие бесплатно, а продавать ее – при условии, что расходы на закупку возьмет на себя другой посредник. В этой роли, по его словам, может выступить Европа.