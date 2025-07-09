Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее заявление во время брифинга 8 июля.

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Госдеп о поставках оружия Украине

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс высказалась по теме поставок оружия Украине. Она подтвердила, что Соединенные Штаты беспокоятся об Украине и продолжат обеспечивать помощь – и эта позиция остается неизменной.

Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы беспокоимся об этих людях, мы беспокоимся о том, чтобы они имели то, что им нужно,

– заявила Брюс.

Она указала, что произошло возобновление поставок оружия в Украину после "стандартного пересмотра" Пентагоном имеющихся вооружений, как накануне это сформулировали в Белом доме.

По ее словам, Трамп очень четко высказывался относительно "масштабных массовых убийств, которые продолжаются, и о том, что они должны прекратиться, что должно быть перемирие, и что оно должно быть между двумя сторонами".

"В этом контексте я отмечу, конечно, что вот теперь у нас возобновляются поставки оружия Украине. Президент открыто говорил об этом, хотя и без подробностей, какого именно", – отметила она.

Брюс подчеркнула, что президент США "чувствует, очевидно, большую страстность и решимость относительно способности Украины защитить себя".

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Штаты не меняли позиции в поддержку Украины.

"Мы помогали им (украинцам – 24 Канал). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция – и она всегда была такой", – резюмировала Брюс.