Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її заяву під час брифінгу 8 липня.

Дивіться також У Кремлі заметушились: пообіцявши зброю Україні, Трамп дає Росії важливий сигнал

Держдеп про постачання зброї Україні

Речниця Держдепу США Теммі Брюс висловилася щодо теми постачання зброї Україні. Вона підтвердила, що Сполучені Штати турбуються про Україну та продовжать забезпечувати допомогу – і ця позиція залишається незмінною.

Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми турбуємося про цих людей, ми турбуємося про те, щоб вони мали те, що їм потрібно,

– заявила Брюс.

Вона вказала, що відбулося відновлення постачань зброї до України після "стандартного перегляду" Пентагоном наявних озброєнь, як напередодні це сформулювали в Білому домі.

За її словами, Трамп дуже чітко висловлювався щодо "масштабних масових вбивств, які тривають, і про те, що вони мають припинитися, що має бути перемир'я, і що воно має бути між двома сторонами".

"У цьому контексті я зазначу, звичайно, що ось тепер у нас поновлюється постачання зброї Україні. Президент відкрито говорив про це, хоча й без подробиць, якої саме", – зазначила вона.

Брюс підкреслила, що президент США "відчуває, очевидно, велику пристрасність і рішучість щодо здатності України захистити себе".

Речниця Держдепу підкреслила, що Штати не змінювали позиції на підтримку України.

"Ми допомагали їм (українцям – 24 Канал). Ми продовжимо допомагати їм. Там дуже складна ситуація. Це наша позиція – і вона завжди була такою", – резюмувала Брюс.