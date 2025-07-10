Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Reports.

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Рубио ответил, почему произошла пауза в помощи Украине

В четверг, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Малайзии. Главной темой переговоров стала российско-украинская война.

По результатам разговора американский чиновник выступил с заявлениями.

В частности, Рубио прокомментировал паузу в поставках помощи Киеву. По словам госсекретаря, "никто не говорил, что США не будут отправлять оружие Украине"

Было замедление из-за ревизии оружия. Надо быть уверенными, что у нас достаточно оружия для выполнения всех глобальных обязательств,

– объяснил он.

Чиновник добавил, что в целом помощь Украине продолжается по графику, утвержденным Конгрессом.

Кроме того, Рубио заявил, что Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила большей гибкости в вопросе урегулирования войны в Украине. Соединенные Штаты хотят видеть дорожную карту для прекращения конфликта в Украине. В то же время Белый дом ведет переговоры с Сенатом по новым санкциям.

Заметим, АР пишет, что администрация Трампа возобновила поставки определенного оружия Украине после недельной паузы. По данным издания, говорится о 155-миллиметровых боеприпасах и ракетах с точным наведением, известных как GMLRS.