Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Reports.

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Рубіо відповів, чому сталася пауза у допомозі Україні

У четвер, 10 липня, держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії. Головною темою переговорів стала російсько-українська війна.

За результатами розмови американський чиновник виступив з заявами.

Зокрема, Рубіо прокоментував паузу у постачанні допомоги Києву. За словами держсекретаря, "ніхто не казав, що США не надсилатимуть зброю Україні"

Було уповільнення через ревізію зброї. Треба бути певними, що у нас достатньо зброї для виконання всіх глобальних зобов’язань,

– пояснив він.

Посадовець додав, що загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим Конгресом.

Крім того, Рубіо заявив, що Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості у питанні врегулювання війни в Україні. Сполучені Штати хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту в Україні. Водночас Білий дім веде переговори з Сенатом щодо нових санкцій.

Зауважимо, АР пише, що адміністрація Трампа відновила постачання певної зброї Україні після тижневої паузи. За данними видання, мовиться про 155-міліметрові боєприпаси та ракети з точним наведенням, відомі як GMLRS.