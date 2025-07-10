Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про що говорили Рубіо та Лавров

Держсекретар США повідомив, що головною темою його зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим була російсько-українська війна.

Рубіо заявив, що Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості у питанні врегулювання війни в Україні.

Він також повідомив, що адміністрація Трампа веде переговори з Сенатом США щодо формату нового законопроєкту про санкції проти Росії.

Сполучені Штати хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту в Україні,

– додав Рубіо.

Перемовини між главами зовнішньополітичних відомств США та Росії проходили в Куала-Лумпур. Їх зустріч тривала 50 хвилин.

Зауважимо, що це була перша зустріч Рубіо та Лаврова відтоді, як у лютому вони провели переговори в Саудівській Аравії. Тоді адміністрація Трампа наполягала на відновленні прямих перемовин між Росією та Україною з метою припинення вогню.

Як зустріч прокоментували в МЗС Росії

В МЗС Росії заявили, що сторони обговорили, зокрема, відновлення прямого авіасполучення.

"Підтверджено взаємну готовність до пошуку мирних рішень конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, безперешкодних контактів між суспільствами двох країн", – йдеться в заяві.

Також під час зустрічі Лавров озвучив нові пропозиції щодо завершення війни в Україні. Їх передадуть президенту США Дональду Трампу.