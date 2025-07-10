Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Марка Рубіо для ЗМІ.

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Що сказав Рубіо про пропозиції Лаврова щодо закінчення війни в Україні

Марко Рубіо повідомив, що Сергій Лавров озвучив йому нові російські пропозиції щодо завершення війни, які раніше не звучали.

Хоча він зазначив, що це не обов'язково призведе до миру, але ці ідеї Рубіо сьогодні передасть Трампу.

Думаю, це новий та інший підхід. Знову скажу: я не назвав би це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку ми передамо президенту сьогодні,

– заявив Рубіо.