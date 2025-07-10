Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Марка Рубио для СМИ.
Смотрите также Обсудили новые обязательства НАТО и войну в Украине: Рубио провел разговор с Рютте
Что сказал Рубио о предложениях Лаврова по окончанию войны в Украине
Марко Рубио сообщил, что Сергей Лавров озвучил ему новые российские предложения по завершению войны, которые ранее не звучали.
Хотя он отметил, что это не обязательно приведет к миру, но эти идеи Рубио сегодня передаст Трампу.
Думаю, это новый и другой подход. Опять скажу: я не назвал бы это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую мы передадим президенту сегодня,
– заявил Рубио.
К слову, Госсекретарь США Марко Рубио 10 июля встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпур на саммите АСЕАН. Разговор министров длился 50 минут.
Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе урегулирования войны в Украине. Главный американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть дорожную карту для прекращения конфликта в Украине.