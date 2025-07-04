Разговор между политиками состоялся в четверг, 3 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

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О чем говорили Рубио и Рютте

Во время разговора Рубио и Рютте обсудили недавний саммит НАТО в Гааге, отметив обязательство членов Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Они также обсудили приоритетные задачи на основе решений Гаагского саммита, в частности продвижение целей НАТО по перераспределению нагрузки.

Кроме этого, политики подчеркнули приоритет американского президента Дональда Трампа "о прекращении войны между Россией и Украиной и неизменную приверженность союзников к поддержке Украины, что отражено в Гаагской декларации".

К слову, ранее Марк Рютте прокомментировал остановку поставок США военной помощи Украине. Он отметил, что "полностью понимает" стремление Вашингтона гарантировать первоочередное воплощение интересов Соединенных Штатов в сфере безопасности.

В то же время добавил, что когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе государство не сможет обойтись без всей поддержки, которую оно может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны.