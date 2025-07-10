Какую помощь от ЕС получит Украина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Ukraine Recovery conference заявила, что Украина получит следующие транши помощи от ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Фон дер Ляйен рассказала, что ЕС предоставит Украине миллиарды евро через различные механизмы.

Как часть этой поддержки я анонсирую один миллиард макрофинансовой поддержки, дорогой Владимир (Зеленский – 24 Канал). Также я объявляю о выплате 3 миллиардов евро по программе Ukraine facility. И эти гранты и займы мобилизуют 10 миллиардов в виде инвестиций,

– отметила президент Еврокомиссии.

Что известно о Ukraine Facility Ukraine Facility – это финансовая программа поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы с бюджетом в 50 миллиардов евро. Она направлена на стабилизацию экономики, содействие восстановлению и проведение реформ в Украине.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС готов оказывать необходимую поддержку Украине "столько, сколько нужно".

Поддержка Украины нужна и самому Евросоюзу, считает председатель Еврокомиссии.

Это поможет странам ЕС выполнить цель НАТО в 3,5% ВВП на оборону.

Важно! Урсула фон дер Ляйен добавила, что с начала полномасштабного вторжения России Евросоюз был и остается крупнейшим донором Украины, предоставив уже почти 165 миллиардов евро поддержки. Она сообщила, что только в 2025 году ЕС предоставит 84% внешней поддержки, в которой нуждается Украина.