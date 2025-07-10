Как потратят 300 миллионов евро для Украины

Нидерланды выделили деньги на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство страны.

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Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил об этой поддержке во время Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.

30 миллионов евро из этой суммы будет выделено на поддержку голландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому восстановлению Украины, через программу субсидирования Механизма партнерства с Украиной (UPF).

Также часть голландского взноса, а именно 52 миллиона евро, будет потрачена в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и снабжения питьевой водой в Украине.

Кроме того, Нидерланды жертвуют 4 миллиона евро на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте. Эти суммы являются частью средств, которые правительство ранее выделило на 2025 и 2026 годы на невоенную помощь Украине.

Также Нидерланды ранее объявили, что ежегодно в течение 2025 и 2026 годов будут выделять 10 миллионов евро на киберподдержку Украины. Кибероперации являются неотъемлемой частью российских военных действий, поэтому финансирование может быть использовано, например, для повышения киберустойчивости в критических секторах, таких как энергетика и транспорт.

Во сколько обойдется восстановление Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии сказал, что восстановление Украины требует значительных финансовых ресурсов.

Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление Украины будет стоить 500 миллиардов евро. Но такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы – ключевой задачей на годы вперед, – говорит Шмыгаль.

Шмыгаль также выразил позицию украинского правительства, относительно использования российских замороженных активов. По его словам, время конфисковать эти активы. Такое решение будет полностью легитимным.