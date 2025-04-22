Кто должен строить страну после войны

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Виктор Микитась в комментарии журналистке Новини.LIVE, передает 24 Канал.

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Чиновник отметил, что международная помощь должна переходить в формат прямых инвестиций в украинскую экономику.

Такой подход, по словам Никиты, позволит не только восстанавливать инфраструктуру, но и поддерживать общины, наполнять бюджет и стимулировать экономическое развитие страны.

"Это позволит создавать рабочие места, сохранять налоги внутри страны и формировать фундамент для стабильного роста", - подчеркнул он.

Справочно. По данным RDNA3, более 10% жилого фонда требует или реконструкции, или новой застройки. Оценочные убытки составляют 17,4 миллиарда долларов, а потребности в реконструкции, по прогнозам, достигнут 80,3 миллиарда долларов США до 2033 года.