Яку допомогу від ЄС отримає Україна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Ukraine Recovery conference оголосила про наступні транші допомоги від ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Фон дер Ляєн розповіла, що ЄС надасть Україні мільярди євро через різноманітні механізми.

Як частину цієї підтримки я анонсую один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире (Зеленський – 24 Канал). Також я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти й позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій,

– зазначила президентка Єврокомісії.

Що відомо про Ukraine Facility Ukraine Facility – це фінансова програма підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки з бюджетом у 50 мільярдів євро. Вона спрямована на стабілізацію економіки, сприяння відновленню та проведення реформ в Україні.

При цьому фон дер Ляєн наголосила, що ЄС готовий надавати необхідну підтримку Україні "стільки, скільки потрібно".

Підтримка України потрібна й самому Євросоюзу, вважає голова Єврокомісії.

Це допоможе країнам ЄС виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону.

Важливо! Урсула фон дер Ляєн додала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз був і лишається найбільшим донором України, надавши вже майже 165 мільярдів євро підтримки. Вона повідомила, що лише у 2025 році ЄС надасть 84% зовнішньої підтримки, якої потребує Україна.