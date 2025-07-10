На що витратять мільяд євро

Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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За його словами, започаткована разом з G7 ініціатива ERA працює: у 2025 році Україні вже передано більше 18,5 мільярдів доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти спрямовують на стійкість України та "швидку відбудову".

Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося. На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів,

– каже Шмигаль.

Як ЄС посилює оборону України

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз нещодавно продовжив дію економічних санкцій проти Росії, аби за її рахунок оплачувати зброю Україні.

Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин. 18-й пакет санкцій буде бити в серце російської військової економіки,

– наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, до кінця року Євросоюз поставить Україні 2 мільйони снарядів. Також ЄС інвестував 1,2 мільярда євро в посилення оборони України.

Ми використовуємо російські гроші. Фактично, Росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати Україна. Але Україні потрібно більше,

– підкреслила фон дер Ляєн.

Зауважте! Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії після початку повномасштабного вторгнення на суму у близько 300 мільярдів доларів. Чимала кількість цих коштів перебуває у Євросоюзі.