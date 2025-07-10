Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции в Риме.

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Что сказал Зеленский о военной помощи от США

Владимир Зеленский отметил, что после очень конструктивного и позитивного телефонного разговора с президентом США, которая состоялась 4 июля, есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи.

Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. И обо всем этом мы договорились,

– сказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что также обсудил с партнерами возможность купить в Европе и Соединенных Штатах соответствующие пакеты необходимого вооружения. Детали по этому пакету были уже предоставлены союзникам, и Украина надеется на его поддержку.

"В частности, это системы ПВО и ракеты для Patriot, сами комплексы, другие системы, артиллерия и другие виды вооружения, что укрепляет украинскую армию. И очень важные необходимые системы для защиты", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что уже есть конкретные даты, и есть понимание, что в конкретные эти даты зайдет в Украину.