Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает 24 Канал.

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Трамп может впервые предоставить Украине оружие в рамках своих полномочий

По словам собеседников агентства, Трамп впервые после возвращения в должность направит оружие Киеву в пределах своих президентских полномочий, которыми часто пользовался Байден. Журналисты отметили, что это свидетельствует о новой заинтересованности американского лидера в защите Украины.

Источники сообщили, что команда Трампа определит оружие из американских запасов для отправки в Украину в рамках полномочий президента по сокращению вооружений.

Один из собеседников отметил, что это оружие может стоить около 300 миллионов долларов.

К слову, накануне, во вторник, американский президент заявил, что США пришлют больше оружия, чтобы помочь Украине защитить себя от усиления российских наступательных действий.

Агентство пишет, что пакет может включать ракеты для систем ПВО Patriot. Кроме того, ракеты средней дальности. Однако решение о точном оборудовании еще не принято, отметили источники. По словам одного из собеседников, это якобы произойдет на встрече в четверг.

Журналисты отметили, что до сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, санкционированное Байденом. Полномочия президента на сокращение вооружений позволяют главе государства брать вооружение из запасов, чтобы помочь союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Агентство отметило, что Пентагон и Белый дом не сразу ответили на просьбу о комментарии.