Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи можуть США знову припинити обмін розвідданими з Україною?

Кирило Буданов описав розвідувальну співпрацю з західними колегами як відмінну. Генерал-лейтенант заявив, що очікує продовження обміну інформацією.

Начальник ГУР розповів, що Україна залежить від Сполучених Штатів у питаннях раннього попередження про запуски ракет і доступу до супутникових знімків.

Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця у сфері безпеки припиниться. Це не вигідно ні для нас, ні для наших партнерів, тому що вони отримують інформацію від нас,

– заявив Кирило Буданов.

До речі, генерал-лейтенант закликав союзників повернутися до покладання на людську розвідку, – мережі шпигунів, які, за словами Буданова, майже всі європейські країни, на жаль, поховали.

Начальник ГУР наголосив: "Припиніть вірити, що технічна розвідка все вирішить. Ніхто не буде обговорювати й планувати операцію на мобільному телефоні".