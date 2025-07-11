Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Я знаю більше, – Буданов висловився про позицію Трампа щодо допомоги Україні
Чи можуть США знову припинити обмін розвідданими з Україною?
Кирило Буданов описав розвідувальну співпрацю з західними колегами як відмінну. Генерал-лейтенант заявив, що очікує продовження обміну інформацією.
Начальник ГУР розповів, що Україна залежить від Сполучених Штатів у питаннях раннього попередження про запуски ракет і доступу до супутникових знімків.
Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця у сфері безпеки припиниться. Це не вигідно ні для нас, ні для наших партнерів, тому що вони отримують інформацію від нас,
– заявив Кирило Буданов.
До речі, генерал-лейтенант закликав союзників повернутися до покладання на людську розвідку, – мережі шпигунів, які, за словами Буданова, майже всі європейські країни, на жаль, поховали.
Начальник ГУР наголосив: "Припиніть вірити, що технічна розвідка все вирішить. Ніхто не буде обговорювати й планувати операцію на мобільному телефоні".