Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фрагмент эфира С-SPAN.

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Как Трамп отреагировал на удары России по Украине?

У президента США Дональда Трампа спросили, что он думает о ночных ударах России по Украине, в частности об ударе по роддому в Харькове.

Я знаю (об ударе – 24 Канал). Вы еще увидите, что будет происходить,

– ответил Трамп.

Ответ Трампа журналистам: смотрите видео

Сейчас президент США посещает Техас, где недавно произошло разрушительное наводнение.

Отметим, ранее Трамп анонсировал важное заявление по России, которое он сделает в понедельник.

Напомним, в Харькове в результате российской атаки в результате российской атаки поврежден роддом, пострадали 9 человек, включая трех женщин и их детей. У пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс.