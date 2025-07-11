Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фрагмент ефіру С-SPAN.

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Як Трамп відреагував на удари Росії по Україні?

У президента США Дональда Трампа запитали, що він думає про нічні удари Росії по Україні, зокрема про удар по пологовому будинку у Харкові.

Я знаю (про удар – 24 Канал). Ви ще побачите, що буде відбуватись,

– відповів Трамп.

Відповідь Трампа журналістам: дивіться відео

Зараз президент США відвідує Техас, де нещодавно сталася руйнівна повінь.

Зазначимо, раніше Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він зробить в понеділок.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено пологовий будинок, постраждало 9 осіб, включаючи трьох жінок та їхніх дітей. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.