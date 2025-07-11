Об этом написало Суспільне. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.

Смотрите также В Николаеве прогремели взрывы, возник пожар: россияне запускали по области "Шахеды"

Взрывы в Сумах утром 11 июля: что известно

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 01:45. Воздушные силы в течение ночи сообщали о движениях ударных БпЛА врага в украинском небе, в том числе и на Сумщине.

Также была активность тактической авиации России на северо-восточном направлении, поэтому и угроза применения авиационных средств. Не обошлось и без запусков КАБов, в частности вечером 10 июля.

Через несколько минут после 5 утра из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы – это произошло несколько раз. На момент публикации не было информации о происхождении этих взрывов или последствиях.

Этой же ночью раздавались взрывы в Харьковской области – враг массированно атаковал Чугуевскую громаду. Там есть прилеты и разрушения, также, к сожалению, и пострадавшие.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.