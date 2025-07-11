Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах на Харьковщине

Россия продолжает терроризировать украинцев ночными атаками. Над Украиной фиксируются новые группы ударных БПЛА, а в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

В Харьковской области опасность из-за применения врагом "Шахедов" объявили в 00:41. Через две минуты дроны достигли района Люботина. Уже в 01:46 около 10 взрывов прозвучали в Чугуевской громаде, куда, вероятно, двигались три БпЛА.

Сейчас комментариев от местных властей и подробностей относительно взрывов в этом районе нет. Харьковщина все еще находится под угрозой применения дронов.

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По информации мониторинговых каналов, после 02:00 группы "Шахедов" фиксируются на Николаевщине и Сумщине.

Напоминаем, что в случае опасности из-за применения дронов рекомендуется находиться в безопасных местах. Не пренебрегайте простыми правилами безопасности!