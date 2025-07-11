Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Харківщині

Росія продовжує тероризувати українців нічними атаками. Над Україною фіксуються нові групи ударних БпЛА, а в кількох областях оголошено повітряну тривогу.

У Харківській області небезпеку через застосування ворогом "Шахедів" оголосили о 00:41. Через дві хвилини дрони досягли району Люботина. Вже о 01:46 близько 10 вибухів пролунали в Чугуївській громаді, куди, ймовірно, рухалися три БпЛА.

Наразі коментарів від місцевої влади та подробиць щодо вибухів у цьому районі немає. Харківщина все ще перебуває під загрозою застосування дронів.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

За інформацією моніторингових каналів, після 02:00 групи "Шахедів" фіксуються на Миколаївщині та Сумщині.

Нагадуємо, що в разі небезпеки через застосування дронів рекомендовано перебувати в безпечних місцях. Не нехтуйте простими правилами безпеки!